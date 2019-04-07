Лекомцев: «Авангард» знает, что делает, но «Салават» просто так не сдастся

Защитник «Северстали» Иван Лекомцев поделился мнением о серии финала Восточной конференции КХЛ с участием «Авангарда» и «Салавата Юлаева» (3-2).



«Конечно, слежу за плей-офф. Видно, что в Омске идёт большая аналитическая работа и разбор соперника. «Авангард» знает, что делает, и все ребята придерживаются игровой схемы. Очень рад за Илюху Михеева. Когда я за омичей выступал, он ещё был хоккеистом молодым, а сейчас растёт на глазах. Дай бог, чтобы и дальше продолжал так работать.



Вообще все парни — молодцы! Но и «Салават» будет биться до последнего, просто так не сдастся. В составе уфимцев тоже играет много моих друзей. И за них переживаю. Прогнозы давать не люблю. Про шансы в этой паре говорить не стану. Слежу ли за Западом? Да. Но Восток мне интересен больше», — цитирует Лекомцева официальный сайт КХЛ.