Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лекомцев: «Авангард» знает, что делает, но «Салават» просто так не сдастся

Лекомцев: «Авангард» знает, что делает, но «Салават» просто так не сдастся
Хоккей / КХЛ

Защитник «Северстали» Иван Лекомцев поделился мнением о серии финала Восточной конференции КХЛ с участием «Авангарда» и «Салавата Юлаева» (3-2).

«Конечно, слежу за плей-офф. Видно, что в Омске идёт большая аналитическая работа и разбор соперника. «Авангард» знает, что делает, и все ребята придерживаются игровой схемы. Очень рад за Илюху Михеева. Когда я за омичей выступал, он ещё был хоккеистом молодым, а сейчас растёт на глазах. Дай бог, чтобы и дальше продолжал так работать.

Вообще все парни — молодцы! Но и «Салават» будет биться до последнего, просто так не сдастся. В составе уфимцев тоже играет много моих друзей. И за них переживаю. Прогнозы давать не люблю. Про шансы в этой паре говорить не стану. Слежу ли за Западом? Да. Но Восток мне интересен больше», — цитирует Лекомцева официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент