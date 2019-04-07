И. Воробьёв: посмотрим на состояние Прохоркина, у него уважительная причина

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу со счётом 3:2 в финальном матче Западной конференции с ЦСКА.

«Здорово начали, забили два гола. Курьёзный первый гол из трафика пропустили, в меньшинстве потом. Ребята молодцы, что нашли ключи к победе. Готовимся к самому интересному. Седьмая игра — что-то особенное в любой серии. Что будет ключевым в седьмой игре? Сохранение нервов и отсутствие ошибок.

Сыграет ли Прохоркин в седьмом матче? Посмотрим на его состояние, у него уважительная причина сегодня была.

Звено Бывальцева? Команда, а не звено. Хорошо, что Наиль забил, он молодец. Тут вопрос в команде, каждый отдаёт себя, в меньшинстве ребята пластались под шайбу. Никого не хочется выделять», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.