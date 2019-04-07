Капризов — о седьмом матче: в плей-офф своя площадка не имеет такого значения

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги выездного матча со СКА (2:3, 3-3 в серии) в финале Западной конференции КХЛ.



«Не нужно сравнивать плей-офф с «регуляркой», когда мы одержали две победы в Петербурге. Мы будем готовиться к седьмому матчу. Приятно, что решающую игру проведём дома, но в плей-офф своя площадка не имеет такого значения. Это плей-офф, здесь нет разницы, с каким счётом выигрываешь матчи — главное окончательный счёт в серии», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Хозяева открыли счёт на 16-й минуте стараниями Наиля Якупова. Во втором периоде форвард питерских «армейцев» оформил дубль и укрепил преимущество хозяев. ЦСКА нашёл достойный ответ в виде двух голов Мэта Робинсона, оформившего дубль за две с половиной минуты. Во втором случае защитник гостей реализовал большинство. Хозяева снова вышли вперёд в третьем периоде после того, как Никита Гусев отличился в формате «5 на 4», и счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.