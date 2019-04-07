Макдэвид — о травме: думал, что нога раскололась на две части

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал травму, полученную в игре с «Калгари Флэймз» (3:1).



В начале второго периода в одном из эпизодов Макдэвид на полной скорости атаковал ворота соперников, но его сбил с ног защитник «Флэймз» Марк Джиордано. В результате этого Макдэвид врезался в ворота и не смог покинуть лёд без посторонней помощи.



«Поначалу я боялся встать. Думал, что нога уедет. Если быть до конца честным, то когда я сидел на льду, то думал, что нога раскололась на две части. К счастью, кость в порядке. Так что с чужой помощью я смог подняться. У меня никогда ранее не было травм нижней части тела, для меня это в новинку. И мы ещё не знаем полной картины. Посмотрим.



Нельзя винить Джиордано за то, что он пытался отобрать шайбу. Я поговорил с ним после игры, он переживал и был очень участлив. Марк сказал, что ему жаль, и я это ценю. Он просто пытался сыграть по шайбе», — цитирует канадца официальный сайт НХЛ.

Макдэвид получил серьёзную травму в последнем матче сезона