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Мика Зибанеджад объяснил, почему решил отказаться от участия в ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мика Зибанеджад объяснил, почему решил отказаться от участия в ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года.

«Для меня всегда было большой честью представлять национальную команду. Однако, учитывая, как прошла поездка в прошлом году, сейчас я бы хотел сосредоточиться на залечивании травмы. Если вы хотите участвовать в чемпионате мира, то должны быть готовы к этому на все сто процентов. Знаете, в НХЛ так много талантливых шведских хоккеистов, что просто не нужно стоять на пути других ребят, которые готовы и находятся в хорошем состоянии», — цитирует Зибанеджада Hockey Sverige.

Шведский форвард выиграл минувший чемпионат мира, забросив шесть шайб и сделав пять результативных передач в 10 матчах турнира

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