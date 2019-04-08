Мика Зибанеджад объяснил, почему решил отказаться от участия в ЧМ-2019

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года.

«Для меня всегда было большой честью представлять национальную команду. Однако, учитывая, как прошла поездка в прошлом году, сейчас я бы хотел сосредоточиться на залечивании травмы. Если вы хотите участвовать в чемпионате мира, то должны быть готовы к этому на все сто процентов. Знаете, в НХЛ так много талантливых шведских хоккеистов, что просто не нужно стоять на пути других ребят, которые готовы и находятся в хорошем состоянии», — цитирует Зибанеджада Hockey Sverige.

Шведский форвард выиграл минувший чемпионат мира, забросив шесть шайб и сделав пять результативных передач в 10 матчах турнира