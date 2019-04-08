Бурк — о MVP сезона: не должно быть другого выбора, кроме Кучерова

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз» Брайан Бурк, ныне работающий экспертом на канадском телевидении, прокомментировал игру Никиты Кучерова в завершившемся регулярном сезоне. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» побил национальной рекорд Александра Могильного, который держался на протяжении 26 лет.

«Кучеров на голову сильнее всех в этом году! Он обошёл остальных на целый круг. Даже глядя только на статистику, у тех, кто голосует за приз MVP, не должно быть другого выбора, кроме Никиты. Уже есть парень, который должен обойти всех», — отметил Бурк.

В активе 26-летнего россиянина 128 (41+87) баллов, которые он набрал в 82 играх. Ближайшим преследователем Кучерова в борьбе за «Арт Росс Трофи» был канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 116 (41+75) очков.

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