Могильный: особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Кучеров

Президент «Амура» и член Тройного золотого клуба Александр Могильный прокомментировал рекорд Никиты Кучерова по очкам за сезон в НХЛ среди россиян. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» побил рекорд Могильного, который держался на протяжении 26 лет.

«Очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров. Слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом», — приводятся слова Могильного в «инстаграме» «Амура».

Кучеров стал обладателем почётного «Арт Росс Трофи» — приза, вручаемого лучшему хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ по системе «гол плюс пас». Кучеров впервые выиграл эту награду.



В активе 26-летнего россиянина 128 (41+87) баллов, которые он набрал в 82 играх. Ближайшим преследователем Кучерова был канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 116 (41+75) очков.

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.