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Трио шведских игроков «Анахайма» отказалось от участия в чемпионате мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Трио шведских игроков «Анахайма» отказалось от участия в чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Шведский защитник «Анахайм Дакс» Хампус Линдхольм, а также его соотечественники нападающие Рикард Ракелль и Якоб Сильверберг отказались от участия в чемпионате мира 2019 года.

«У меня есть проблема с ногами, и я собираюсь полностью излечиться, поэтому я должен отказаться от чемпионата мира», — сказал Линдхольм.

«Я чувствую, что нахожусь совсем не в идеальной форме. Особенно это касается моей лодыжки, которую я потянул во второй половине сезона», — объяснил своё решение Ракелль.

«Я только что говорил в помощником главного тренера Юханом Гарпенлёвом, объявив ему своё решение. Я остаюсь в Анахайме до середины мая», — заявил Сильверберг.

Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года шведы победили Швейцарию (3:2 Б).

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