Кожевников: в шестом матче СКА заслуживал более уверенной победы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги шестого матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и ЦСКА (3:2, 3-3).

«Как и предполагалось, матч получился очень непростым. Вообще, нынешняя серия становится одной из самых захватывающих за всю историю КХЛ, она интереснее с каждым днём. Встречаются абсолютно равные команды, и поэтому неудивительно, что будет седьмой матч. Кстати, перед началом серии я предполагал, что будет все семь игр.

Бесспорно, тренерский штаб СКА проделал большую работу. Были сделаны определённые выводы после позавчерашнего поражения в Москве. Петербуржцы вышли на игру с запредельным настроем. Думаю, что СКА заслуживал более уверенной победы и питерцы вполне могли избежать нервной концовки. Но их подвели ошибки.

Вообще, цена ошибки в этой серии будет очень высока. Уверен, что игроки это понимают и ошибок, которые они допускали в предыдущих московских матчах, делать не будут.

Что касается отменённых голов, то судьи сработали чётко. Честно говоря, правило, когда шайба попадает в ногу, для меня не очень понятно, но раз оно есть, то судить одинаково надо обе команды. Точно такой же гол был отменён, когда в третьем матче забивал Якупов. Вообще, хорошо, что моменты можно посмотреть. Когда Шалунов попал Науменкову своей клюшкой по лицу, судьи уже собрались выгонять Плотникова, но, судя по всему, им подсказали сверху, и штраф не был наложен.

Судья сразу показал, что паса рукой не было. Пока мы не видели плана с других камер, но если чётко нельзя понять, что не было паса рукой, то додумывать судьи не имеют права. Это прописано в правилах», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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