Дебраск — о серии с «Торонто»: нет ничего лучше «Оригинальной шестёрки»

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск поделился мнением о серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Это две команды «Оригинальной шестёрки». Ничего не может быть лучше. В этой серии будет много эмоций. Это две очень хорошие команды, два тяжеловеса, которые встречаются уже в первом раунде. Наверное, раньше, чем обе команды хотели бы. Но при этом обе команды с нетерпением ждут встречи», — цитирует Дебраска официальный сайт НХЛ.

В прошлом году команды уже встречались в первом раунде плей-офф. «Брюинз» одержали победу в семи играх, а затем во втором раунде уступили в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг».

25-летняя эра «Оригинальной шестёрки» была названа золотым веком в истории НХЛ. Тогда в чемпионате лиги участвовали всего шесть команд — «Бостон», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз», «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».