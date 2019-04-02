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Бэбкок — о серии плей-офф: мои дети живут в Бостоне, всё складыватся удачно

Бэбкок — о серии плей-офф: мои дети живут в Бостоне, всё складыватся удачно
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал выход команды в плей-офф и предстоящую серию первого раунда с «Бостон Брюинз».

«Думаю, что это замечательно. Мы очень рады, что у нас будет такой шанс и рады, что попали в плей-офф. В нашем дивизионе очень хорошие команды. Так и должно быть. Нужно бороться с сильными соперниками. Двое моих детей живут в Бостоне, так что всё складывается удачно», – цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Преимущество домашней площадки получит вторая команда дивизиона. За три матча до окончания регулярного чемпионата у «Бостона» 103 очка, у «Торонто» — 99.

Команды встречались в прошлом году в первом раунде плей-офф. «Брюинз» одержали победу в семи играх, а затем во втором раунде уступили в пяти матчах «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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