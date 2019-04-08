«Сочи» заключил новый контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым, заключив новое однолетнее соглашение, информирует официальный сайт «леопардов».

Форвард пополнил состав «Сочи» в сентябре 2017 года. С того времени Сергей сыграл в 108 матчах и в общей сложности забросил 11 шайб и сделал 26 голевых передач. В минувшем сезоне Шмелёв провёл 55 игр в регулярке и ещё шесть – в плей-офф. На первом этапе чемпионата Сергей набрал 20 (7+13) очков, а в Кубке Гагарина он отметился 4 (0+4) очками.

За карьеру в КХЛ 25-летний хоккеист также выступал в составе «Атланта» и «Спартака». В общей сложности Шмелёв принял участие в 319 матчах, в которых забросил 47 шайб и сделал 87 результативных передач при показателе полезности «+15» и 73 штрафных минутах.