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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль возглавил «Флориду»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль возглавил «Флориду»
Хоккей / НХЛ

Знаменитый канадский тренер Джоэль Кенневилль назначен на должность главного тренера «Флориды Пантерз», информирует официальный сайт клуба.

60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году. Ранее именитый наставник также работал с «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».

Вчера, 7 апреля, руководство «пантер» отправило в отставку Боба Бугнера, занимавшего пост главного тренера на протяжении двух лет. Под его руководством команде так и не удалось попасть в плей-офф.

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