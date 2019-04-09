OHL: Саморуков оформил дубль и стал третьей звездой встречи

Защитник клуба хоккейной лиги Онтарио «Гвелф Сторм» Дмитрий Саморуков стал третьей звездой встречи с «Лондон Найтс» (4:7). В полуфинале конференции команда россиянина уступает 0-3.

В прошедшей встрече на его счету дубль, показатель полезности «-2», 4 броска в створ и 2 минуты штрафа. В составе «Лондона» одна заброшенная шайба в активе Матвея Гуськова.

Посмотреть видео голов Саморукова можно в официальном «твиттере» его клуба.

В 59 матчах регулярного чемпионата на счету Саморукова 45 (10+35) очков при показателе полезности «+36». В плей-офф в его активе 8 (3+5) баллов в 7 встречах.

На драфте 2017 года Дмитрий задрафтован «Эдмонтоном» под общим 84-м номером. В январе 2019 года в составе молодёжной сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата мира.