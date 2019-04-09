Канадский нападающий Шон Коллинз останется в ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Шоном Коллинзом, заключив новое однолетнее соглашение, информирует официальный сайт «леопардов».

В прошедшей регулярке Коллинз сыграл 49 матчей, в которых набрал 22 (8+14) балла при показателе полезности «+3». С этим показателем канадец стал пятым бомбардиром команды, а также имел второй результат в составе «леопардов» по проценту выигранных вбрасываний (53,6%). В шести играх Кубка Гагарина Шон забросил одну шайбу при полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.

За два сезона в свитере сочинцев Коллинз провёл 116 матчей, забросил 27 шайб и сделал 29 голевых передач при полезности «+13».

Ранее «леопарды» также заключили новый контракт с форвардом Сергеем Шмелёвым.