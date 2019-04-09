Брагин — об игроке из шведской лиги: не хочется терять российских игроков

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин рассказал о первом сборе команды 2000 года рождения.

«Работа на будущее начинается сразу: посещение матчей, анализ выступления игроков — кандидатов в сборную, просмотр статистики. Состав команды? Это игроки, которые доступны в данный момент. В ВХЛ и МХЛ еще играют плей-офф, но те ребята, которых мы вызвали — уже не задействованы в клубах. Естественно, в клубах, которые продолжают играть, тоже есть кандидаты. На турнир в Сочи мы постараемся вызвать максимальное количество этих игроков. В районе 50 человек постоянно находятся у меня в списке. По ходу сезона кто-то добавляется туда, кто-то выбывает.



Егор Аланов из шведской лиги? О нём неплохая информация. У него есть российское гражданство. Не хочется терять российских игроков. Шведский хоккей неплохой, я видел несколько игр с ним: неплохо катается, неплохо распоряжается шайбой. Посмотрим на качество его игры в сборной.

В Сочи мы вызываем почти всех кандидатов, потому что они все в этот момент свободны — туда приезжают и российские ребята из Северной Америки, получается набрать сразу два состава. Это очень хороший сбор, мы там находимся в хороших условиях для работы. Проблем с мотивацией там ни у кого нет", — цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

18-летний Аланов минувший сезон провёл в молодёжном чемпионате Швеции в составе «Векшё». В 43 матчах регулярного чемпионата защитник забросил 2 шайбы и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "+4".