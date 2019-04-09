Алексей Ждахин стал главным тренером усть-каменогорского «Торпедо», информирует официальный сайт команды Высшей хоккейной лиги.



53-летний специалист ранее уже работал с казахстанским клубом в сезоне-2016/17, добравшись с ним до финала Кубка Братины. Также под его руководством «Торпедо» выигрывало регулярный чемпионат ВХЛ.



В прошедшем сезоне «Торпедо» не сумело принять участие в играх на вылет, оставшись вне зоны плей-офф. Сначала с «Торпедо» работал Мисхат Фахрутдинов, позже — Евгений Фадеев.



В сезоне-2018/19 Алексей Ждахин был главным тренером «Югры». Клуб вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв карагандинской «Сарыарке» (0-3).



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