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Алексей Ждахин стал главным тренером усть-каменогорского «Торпедо»

Алексей Ждахин стал главным тренером усть-каменогорского «Торпедо»
Хоккей / ВХЛ

Алексей Ждахин стал главным тренером усть-каменогорского «Торпедо», информирует официальный сайт команды Высшей хоккейной лиги.

53-летний специалист ранее уже работал с казахстанским клубом в сезоне-2016/17, добравшись с ним до финала Кубка Братины. Также под его руководством «Торпедо» выигрывало регулярный чемпионат ВХЛ.

В прошедшем сезоне «Торпедо» не сумело принять участие в играх на вылет, оставшись вне зоны плей-офф. Сначала с «Торпедо» работал Мисхат Фахрутдинов, позже — Евгений Фадеев.

В сезоне-2018/19 Алексей Ждахин был главным тренером «Югры». Клуб вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв карагандинской «Сарыарке» (0-3).

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