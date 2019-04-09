«Авангард» запустил в Южном Бутово франшизу хоккейной академии

Хоккейный клуб «Авангард» запустил программу франшизы хоккейной академии в Южном Бутово, информирует официальный сайт команды.



С нынешнего сезона ХК «Авангард» начал реализацию программы франшизы хоккейной академии клуба. Первым партнёром «ястребов» в Москве станет хоккейный клуб «Морские львы», который базируется в ледовом комплексе «Южный лёд» в Бутово.



Воспитанники хоккейного клуба «Морские львы» станут частью системы хоккейной академии «Авангард». Все игроки клуба и академии, начиная с групп набора, попадут в базу данных и будут тренироваться по единым стандартам. Набор пройдёт во второй половине апреля.



На данный момент филиалы академии «Авангарда» открыты в Тарко-Сале, Ноябрьске и Муравленко.