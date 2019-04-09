Новым главным тренером «Барса» стал Сергей Душкин

Новым главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Барс» стал Сергей Душкин, информирует официальный сайт «Ак Барса». Контракт со специалистом рассчитан на один год. В тренерский штаб также вошли Дмитрий Балмин, Эдуард Горбачёв и тренер вратарей Александр Агопеев. Айрат Кадейкин, ранее исполнявший обязанности главного тренера «Барса», продолжит работу в системе клуба.



«Решение об изменениях в тренерском штабе «Барса» принято в связи с результатами команды в прошлом сезоне. Мы знаем Сергея Васильевича по работе в командах ВХЛ, этот тренер имеет опыт взаимодействия с молодыми командами, он любит работу, фанатично относится к хоккею, требователен и всегда выстраивает дисциплину в коллективе. Перед новым тренерским штабом ставится задача подготовки резерва для основного состава и попадания в плей-офф», — прокомментировал назначение генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.