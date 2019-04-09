Гавриков: про «Коламбус» вопрос некорректный, про сборную говорить не готов

Защитник СКА Владислав Гавриков после седьмого матча (1:3) подвёл итоги проигранной серии с московским ЦСКА (3-4).



«Все матчи по-разному складывались, всё решали нюансы, детали, мелочи. ЦСКА в этом сегодня был сильнее.



Что случилось во втором периоде? Вторые периоды тяжело играть, хорошие команды стараются наложить два звена на одно, мы уставали, сложно было атаковать. ЦСКА в защите играл хорошо, всем звеном, тут даже не стоит выделять защитников или вратаря. Было много блокированных бросков, это дало результат.



Начало плей-офф-было не самым лучшим, вытащили серию со «Спартаком», пересмотрели свою игру. Мы смело можем друг другу в глаза смотреть, сложно кого-то упрекнуть в отсутствии желании, мы пластались под шайбу, боролись, работали.



Когда еду в „Коламбус“? Не самый корректный вопрос. Давайте пока по игре, по серии. Про сборную России сейчас говорить не готов», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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