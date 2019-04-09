ЦСКА – в финале Кубка Гагарина! Исход борьбы на Западе решили три минуты

Кульминация финала Запада

«Армейское» дерби дошло до своей кульминации – решающей седьмой игры. В этом матче ЦСКА мог оформить свой второй подряд выход в финал Кубка Гагарина. Единственный раз судьба сводила «армейские» команды в седьмом матче серии четыре года назад – и то противостояние навсегда останется в истории Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Санкт-Петербурга горел со счётом 0-3, однако подопечным Вячеслава Быкова удалось восстановить равновесие и перевести серию в решающий матч. Тогда СКА выиграл седьмую игру со счётом 3:2. Автором решающей шайбы в московском матче стал норвежский форвард Патрик Торесен.

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Из того ЦСКА в нынешнем составе остался лишь Максим Мамин. Гораздо больше игроков, которые помнят, что такое победа над принципиальным соперником в решающей игре, осталось в составе СКА. Сразу пять человек принимали участие в том историческом для Питера матче. Это защитники Динар Хафизуллин, Роман Рукавишников, Антон Белов, а также форварды Илья Каблуков и Александр Барабанов. Ещё двое игроков – форварды Евгений Кетов и Виктор Тихонов – за той игрой наблюдали с трибун.

К новой седьмой встрече команды подошли с любопытной статистической деталью. Все игры в этом финале Запада остались за хозяевами. Более того СКА в последний раз побеждал ЦСКА в Москве 2 апреля 2018 года. С тех пор в качестве хозяев льда ЦСКА одержал семь побед подряд. Впрочем, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин перед началом решающего матча утверждал, что своя площадка никакой роли играть не будет.

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СКА не дождался Прохоркина и потерял Хафизуллина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после обидного поражения в Санкт-Петербурге в очередной раз по ходу плей-офф перемешал звенья. Место Александра Попова в сочетании с Линденом Веем и Михаилом Григоренко занял Антон Слепышев. Грег Скотт вернулся на своё законное место в тройке с Сергеем Калининым и Сергеем Андроновым. А сам Попов воссоединился с Константином Окуловым и Максимом Шалуновым. Именно в таком сочетании вторая и третья тройки «армейцев» действовали на протяжении большей части Кубка Гагарина. Иван Телегин был отряжён в звено к Андрею Светлакову и Кириллу Капризову. Не нашлось места в составе герою пятого матча Мамину.

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Главной предматчевой интригой состава гостей был ответ на вопрос – вернётся ли в состав Николай Прохоркин? 25-летний нападающий по малообъяснимым причинам пропустил первые две игры серии. Дождавшись своего шанса в третьем матче, Прохоркин чуть ли не в одиночку вернул питерскому клубу надежду на выход в финал Кубка Гагарина. Солировал Прохоркин и в четвёртой игре, однако в состав на шестой матч он снова не попал.

«Сыграет ли Прохоркин в седьмом матче? Посмотрим на его состояние, у него уважительная причина сегодня была», – говорил после игры главный тренер СКА Илья Воробьёв.

Видимо, и на этот раз у Прохоркина нашлась«уважительная причина» для пропуска встречи, потому что в составе на решающую игру его вновь не оказалось. В отсутствии Николая тройки нападения изменений не претерпели. Понёс СКА серьёзную потерю и в защитной линии –в заявку на игру не попал Хафизуллин. Вместо него в составе появился Артём Земчёнок, для которого этот матч стал дебютом в плей-офф в качестве игрока «армейцев».

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ЦСКА забил после сирены

Матч начался с позиционных атак хозяев, активны они были и в силовой борьбе. В свою очередь гости на первых минут уделили большое внимание обороне.До реальных моментов дело не доходило вплоть до седьмой минуты стартового отрезка. Лидер ЦСКА Капризов получил шайбу на синей линии, выкатился на убойную позицию и зарядил по воротам – Игорь Шестёркин отразил бросок блином, после чего игровой снаряд покинул пределы льда. В середине периода хороший шанс гостям предоставил Шалунов, нарушивший правила в средней зоне. Однако первое большинство у СКА откровенно не задалось – за две минуты шайба лишь раз долетела до Ильи Сорокина.

Отбившись в меньшинстве, хозяева вначале продолжали искать своё счастье дальними бросками в надежде на траффик перед Шестёркиным. За пять минут до конца периода подопечным Никитина удалась неплохая контратака, которую не смог точным броском завершить Вей. Под занавес отрезка хозяевам удалось уже полностью завладеть инициативой. Сначала опасный момент для гола был у Светлакова, однако Андрей из убойной позиции не попал в створ ворот.Чуть позже прекрасный момент упустил Окулов, и удаление Максима Карпова полностью вытекало из логики игры. В большинстве хозяева создали ряд моментов и даже забросили шайбу, однако на их беду время периода уже истекло.

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Не забивает Карпов – забивают Вей и Слепышев

Московские «армейцы» не собирались ослабевать натиск и на старте второго периода. Основательно помогла им в этом оставшаяся минута от удаления Карпова. Как результат, Питер ошибся при проведении смены и снова оказался в меньшинстве. При этом именно гости первыми имели прекрасный момент, чтобы открыть счёт в матче. Карпов обокрал защитника ЦСКА на синей линии и убежал «один в ноль» с Сорокиным – дуэль осталась за вратарём. А следом москвичи всё-таки реализовали большинство. Григоренко набросил с ползоны, Слепышев подобрал отскок и переадресовал шайбу Вею, который с нескольких метров поразил пустой угол ворот.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Буквально через несколько минут всё те же действующие лица организовали и второй гол в ворота СКА. Вей выиграл борьбу на пятаке и вывел на бросок Слепышева, которому промахнуться было гораздо тяжелее, чем поразить цель.

Шестёркин и Плотников сохранили СКА надежду

Казалось, что быстрые два гола отправили гостей в нокдаун, если не в нокаут. Хозяева продолжали доминировать и могли не раз снять все вопросы о завершении матча – и только усилиями Шестёркина интрига оставалась жива. Блестящий сейв Игоря после броска Окулова окрылил Питер. Полевые игроки сумели поддержать почин вратаря в середине периода. Артём Зуб набросил от синей линии, Сергей Плотников выиграл борьбу перед воротами у Алексея Марченко и нанёс бросок в падении — шайба по невероятной траектории влетела в ворота ЦСКА.

ЦСКА — СКА: Плотников забросил шикарную шайбу в падении

В оставшееся время до завершения периода инициативой вновь завладели хозяева. Шестёркин спокойно справился со всеми атаками, сохранив СКА шансы на продолжение борьбы.Самый реальный момент упустил Григоренко, который не смог броском верхом пробить поймавшего кураж голкипера.

Впервые в истории

Заключительная треть началась с уже ставших привычными атак в исполнении московских «армейцев». Плотников словил абсолютно необязательное удаление, предоставив ЦСКА отличную возможность всё закончить. Однако на этот раз хозяева подошли к реализации лишнего без должной концентрации, даже не сумев толком закрепиться в зоне.

Это был очевидно не день СКА. Гостям, которым необходимо было спасать игру, не удавалось практически ничего. Раз за разом только чудо и Шестёркин уберегали Питер от третьего пропущенного гола.Впереди у СКА что-то стало получаться только за семь минут до конца периода, но сравнять счёт и перевести игру в овертайм им не удалось. Окончательный счёт установил Григоренко, поразивший пустые ворота.

ЦСКА впервые в истории выиграл седьмой матч серии, во втором сезоне подряд пробившись в финал Кубка Гагарина, где их уже ждёт «Авангард». В решающей серии команде Никитина противостоять будет не только соперник, но и старейшая примета лиги. Ведь ещё ни разу в истории обладатель Кубка Континента не становился чемпионом КХЛ.