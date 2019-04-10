«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Виктором Комаровым, информирует официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем регулярном сезоне нападающий провёл 33 матча, в которых набрал 18 (8+10) очков при нейтральном показателе полезности, набрав шесть минут штрафа. Это был дебютный сезон для Виктора в Новосибирске.

Комаров является воспитанником челябинского хоккея, но в КХЛ дебютировал в составе тольяттинской «Лады» в сезоне-2015/16, где сыграл 96 матчей, а затем перешёл в «Спартак», в котором провёл прошлый сезон (38 матчей в регулярном чемпионате с 12 (6+6) очками и два матча в плей-офф). Летом 2018 года перешёл в СКА, но сыграть за питерский клуб Виктор так и не успел.