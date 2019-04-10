Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём официальном сайте список травмированных игроков.
«Авангард»
Рямё Карри
«Автомобилист»:
Кольцов Кирилл
Кучерявенко Александр
Макаров Андрей
«Амур»
Турбин Павел
«Барыс»
Старченко Роман
«Динамо» Мн
Буйницкий Дмитрий
Дроздов Иван
Костицын Андрей
Павлович Александр
Степанов Андрей
«Динамо» Р
Разгалс Френкс
Скворцов Гунарс
«Йокерит»
Ландин Майк
«Куньлунь Ред Стар»
Бартулис Оскарс
Кейн Кори
Мертл Томаш
Николлс Джош
«Салават Юлаев»
Бурдасов Антон
Панин Григорий
Солодухин Вячеслав
Хохряков Пётр
«Северсталь»
Артамкин Алексей
«Сибирь»
Алексеев Константин
Игнатович Максим
Мнацян Самвел
Пешехонов Владимир
СКА
Токранов Василий
«Слован»
Месарош Андрей
«Торпедо»
Галимов Станислав
«Трактор»
Стоу Райан
Сухачёв Владислав
Шинин Александр
Щехура Пол
ХК «Динамо» М
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Кулёмин Вячеслав
ХК «Сочи»
Архипов Дмитрий