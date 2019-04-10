Куинн — о 37-летнем Лундквисте: «Рейнджерс» связывают с ним своё будущее

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высоко оценил мастерство 37-летнего голкипера команды Хенрика Лундквиста. По итогам регулярного чемпионата «синерубашечники» не сумели попасть в плей-офф, заняв 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.



«Хенрик — один из лучших вратарей в лиге. Мы связываем с ним наше будущее», — цитирует специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В этом сезоне шведский вратарь провёл 52 игры в регулярном чемпионате, одержав 18 побед. Он отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.



Сменщик Лундквиста, россиянин Александр Георгиев, провёл 33 игры в регулярке, записав на свой счёт 14 побед. Он отражал 91,4% бросков, пропуская в среднем за матч 2,91 шайбы.

Александр Георгиев повторил достижение Хенрика Лундквиста