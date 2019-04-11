«Айлендерс» — «Питтсбург»: Малкин забросил первую шайбу в плей-офф

«Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз» в матче Кубка Стэнли. После второго периода ничейный счёт 2:2. На 34-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился российский нападающий Евгений Малкин. Ассистентами выступили Джастин Шульц и Фил Кессел.

Посмотреть видео гола Малкина можно на официальном сайте лиги.

Это 159-й матч в плей-офф в карьере для Малкина. На его счету 166 очков – 63 гола и 103 результативные передачи. Уроженец Магнитогорска является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 100 очков. «Айлендерс» — четвёртые со 103 баллами.