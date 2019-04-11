Бафлин не дал забить Тарасенко, выбив шайбу из пустых ворот

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Сент-Луис Блюз» на выезде одержал волевую победу над «Виннипег Джетс» — 2:1. На 25-й минуте встречи форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко вышел один на один с Коннором Хеллибайком, шайба прошла между щитков вратаря, но Дастин Бафлин успел её выбить.

Видео момента можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Также на счету Владимира Тарасенко в этой встрече 3 броска в створ и силовой приём за 18.59 на льду (3.17 – в большинстве).

Счёт на 14-й минуте открыл финский форвард хозяев Патрик Лайне. В начале третьего периода равновесие восстановил Дэвид Перрон. За 125 секунд до конца основного времени победу «блюзменам» принёс Тайлер Бозак.

«Блюз» повели в серии 1-0. Второй матч состоится также в Канаде 13 апреля, начало – 4.30 мск.