Курносов — о Цулыгине: довольны мы или нет – решать руководству республики

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером Николаем Цулыгиным.

«Довольны мы или недовольны – это будет решать руководство республики. В пятницу к нам приедет глава региона, на следующей неделе мы проведём совет клуба. Кадровые вопросы относительно всех будут решаться на совете клуба. Мы считаем, что сезон был неплохой. Все оценки будет давать руководство республики и совет клуба», – приводит слова Курносова «Спорт Бизнес Online».

Для наставника «Салавата» это был дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиги в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах. На пути к финалу конференции башкирский клуб обыграл магнитогорский «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1). Контракта Цулыгина истекает в конце сезона.

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