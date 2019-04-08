Цулыгин — о новом контракте с «Салаватом»: никаких разговоров пока не было

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после серии с «Авангардом» (2-4) рассказал, что пока не говорил с клубом о новом контракте.



«Могло ли всё сложиться иначе при Панине и Бурдасове? Всё может быть, но другие должны достойно заменять. Показывать себя на этом уровне, потому что все хотят играть в КХЛ. Естественно, Бурдасов, Панин, Семёнов, Солодухин стали для нас большой потерей. Но таков хоккей, в нём случаются травмы.



Никаких разговоров о новом контракте пока не было.



Доволен ли своей работой? Я больше доволен командой, что мы смогли сплотиться и у нас был один здоровый коллектив. Все бились друг за друга, жили этим.



На одной удаче далеко не уедешь. Надо работать, трудиться. Удачу надо заслужить работой. Не скажу, что «Авангарду» повезло. В каких-то моментах мы были сильнее, где-то они играли лучше», — сказал Цулыгин на пресс-конференции.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!