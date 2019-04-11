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Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: Малкин — восьмой по голам в большинстве

Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: Малкин — восьмой по голам в большинстве
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся первый игровой день плей-офф. В пяти матчах приняли участие 10 представителей России.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Для Евгения эта шайба стала 27-й в большинстве за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на восьмое место по этому показателю в истории Кубка Стэнли. Малкин делит восьмую стройку с Брайаном Проппом, Стивом Айзерманом и Джо Сакиком. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин записал в актив голевую передачу. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв также отметился результативной передачей.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Бобровский«Коламбус»26 из 2989,74:31-0
Василевский«Тампа»22 из 2684,63:40-1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Панарин (н)«Коламбус»0+1-10000-18.131-0
Кучеров (н)«Тампа»0+0-10211-22.190-1
Малкин (н)«Питтсбург»1+1+1262064%18.530-1
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00003038%11.371-0
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000310-18.591-0
Радулов (н)«Даллас»0+0+10321-18.011-0
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10200-16.570-1
Куликов (з)«Виннипег»0+0-12133-13.460-1
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