Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: Малкин — восьмой по голам в большинстве

В Национальной хоккейной лиге состоялся первый игровой день плей-офф. В пяти матчах приняли участие 10 представителей России.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Для Евгения эта шайба стала 27-й в большинстве за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на восьмое место по этому показателю в истории Кубка Стэнли. Малкин делит восьмую стройку с Брайаном Проппом, Стивом Айзерманом и Джо Сакиком. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин записал в актив голевую передачу. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв также отметился результативной передачей.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Бобровский
|«Коламбус»
|26 из 29
|89,7
|4:3
|1-0
|Василевский
|«Тампа»
|22 из 26
|84,6
|3:4
|0-1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|18.13
|1-0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|1
|-
|22.19
|0-1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|+1
|2
|6
|2
|0
|64%
|18.53
|0-1
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|38%
|11.37
|1-0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|-
|18.59
|1-0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|3
|2
|1
|-
|18.01
|1-0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|16.57
|0-1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|2
|1
|3
|3
|-
|13.46
|0-1