Итоги дня плей-офф НХЛ для россиян: Малкин — восьмой по голам в большинстве

В Национальной хоккейной лиге состоялся первый игровой день плей-офф. В пяти матчах приняли участие 10 представителей России.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Для Евгения эта шайба стала 27-й в большинстве за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на восьмое место по этому показателю в истории Кубка Стэнли. Малкин делит восьмую стройку с Брайаном Проппом, Стивом Айзерманом и Джо Сакиком. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин записал в актив голевую передачу. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв также отметился результативной передачей.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Бобровский «Коламбус» 26 из 29 89,7 4:3 1-0 Василевский «Тампа» 22 из 26 84,6 3:4 0-1