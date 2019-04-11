Антипин — о КХЛ: в НХЛ, несмотря на 82 матча, календарь даже легче

Защитник магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин подвёл итоги сезона, который стал для игрока первым после года в «Баффало Сэйбрз».

«Плей-офф завершили в первом раунде — в шести матчах с „Салаватом Юлаевым“. Для клуба уровня „Металлурга“ такой результат не может быть удовлетворительным. В Магнитогорске всегда была тесная связь между „Металлургом“ и „Стальными Лисами“. Но в этом сезоне молодёжь из МХЛ подключали ещё более активно. В линии обороны — Зайцева, Ольшанского, других юниоров. Хороший потенциал у форварда Дорофеева, при правильном отношении к работе этот воспитанник „Магнитки“ реализует свои данные.

Что бросилось в глаза в КХЛ? В принципе за этот год лига практически не изменилась, её уровень остался таким же высоким. Разве что бросилось в глаза, что проходных матчей совсем не осталось. Всё-таки раньше с некоторыми соперниками ты чувствовал, что играешь с запасом. Теперь же в КХЛ кусаются все, и нередко клуб из нижней половины таблицы доставляет даже больше проблем, чем её лидер.

Впервые все команды провели по 62 матча только в регулярке. И всё это при большом числе перелётов с Востока на Запад и обратно. Плюс у нас в декабре был Кубок Шпенглера. На мой взгляд, в НХЛ, несмотря на 82 матча, календарь, может, даже чуть легче. Там много игр внутри дивизионов, да и с Востока на Запад летают нечасто", — цитирует Антипина Russia-Hockey.