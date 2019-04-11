Росен: «Сочи» по силам был более высокий уровень, нас было непросто победить

Нападающий ХК «Сочи» Роберт Росен подвёл итоги сезона для своей команды. Черноморский клуб вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Локомотиву» (2-4).



«Получилось интересно. Я рад, что оказался здесь, что играл в другой стране, в другой лиге и встретил всех ребят из команды – у нас сложился действительно классный коллектив.



Что касается успехов, то, думаю, нам по силам был и более высокий уровень. Играли здорово, работали усердно, а другим командам нелегко давались победы над нами. Правда, в некоторых матчах нам не хватало энергии, нужной скорости, пропускали необязательные шайбы. Мы были командой со спадами и подъёмами, но в итоге оказались на шестом месте, а затем выиграли в двух домашних встречах с Ярославлем в плей-офф – как я понял, такого в истории команды ещё не случалось. Что-то вроде рекорда. Конечно, всегда хочется большего, но в целом мы провели достойный сезон.



Личные успехи? Как и у команды, у меня были свои успехи и трудности. С самого начала и до января я играл более-менее ровно и, в общем-то, доволен теми результатами, но в последние пару месяцев хотелось показывать результаты получше. Думаю, что я был неплох, принёс немало очков команде. Вообще, сколько бы ты ни заработал очков, всегда хочется набрать ещё больше. Разумеется, я не могу быть очень-очень доволен тем, как провёл сезон, и знаю, что могу лучше. Тем не менее это лишь мой первый сезон в КХЛ, новая страна и вообще всё. Так что всё окей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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