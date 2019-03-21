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«Сочи» заключил новый контракт с Робертом Росеном

«Сочи» заключил новый контракт с Робертом Росеном
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2018/19 Робертом Росеном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезон стал для Роберта дебютным в КХЛ. Росен стал лучшим бомбардиром команды как в регулярке, так и в плей-офф. Роберт принял участие во всех играх «леопардов», набрав 40 (13+27) очков на первом этапе чемпионата и добавив к ним 4 (2+2) балла в матчах Кубка Гагарина.

Также Росен установил рекорд клуба по количеству голевых передач за один регулярный чемпионат (27) и стал самым полезным игроком команды в сезоне («+13»). Роберт выиграл 52,9% вбрасываний и заблокировал 36 бросков (наивысшая цифра среди нападающих).

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