Сборная России дополнила состав для подготовки к ЧМ, включив в список Кадейкина

Состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года дополнил нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, которого не было в списке хоккеистов, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Таким образом, состав сборной России выглядит так:



вратарь Александр Георгиев («Рейнджерс»);



защитники Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все — СКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»);



нападающие Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв (все — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все — СКА).