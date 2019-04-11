Молодёжная сборная России разгромила Словакию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России U20 разгромила команду Словакии на Турнире четырёх наций, встреча закончилась со счётом 7:0.



Стартовым вратарем в матче был Амир Мифтахов.



Ряд опасных моментов, которые создавали игроки молодёжной сборной России, до поры удавалось нейтрализовывать вратарю словаков Якубу Лацковичу. У Амира Мифтахова также была работа, с которой он успешно справлялся, несколько раз выручив после опасных бросков соперника.



Напряжение у ворот словаков резко возросло в концовке периода, что и привело к первой шайбе в первом матче молодёжной сборной России 2000 года рождения — её забросил защитник Кирилл Голощапов прямым броском от синей линии. Едва начался второй период, как капитан сборной Дмитрий Воронков удвоил счёт. Вскоре Илье Круглову удалось забросить и третью шайбу команды в матче, а четвёртую забросил Семен Кизимов, который оказался самым расторопным на пятаке.



Двадцать три секунды третьего периода прошло — и Юрий Платонов забросил пятую шайбу в игре. Характер игры не менялся — молодёжка подолгу играла в зоне словаков, те отвечали редкими контратаками. В середине заключительного периода у сборной Словакии появился реальный шанс открыть счёт своим шайбам, но Амир Мифтахов не позволил нападающему соперника реализовать штрафной бросок. Почти сразу же капитан Дмитрий Воронков оформил дубль, забросив шестую шайбу в матче. Ещё один гол — на счету Павла Дорофеева, эта шайба и стала заключительной в матче. Игроком матча в составе сборной России организаторы признали голкипера Амира Мифтахова.