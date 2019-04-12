Майк Смит — лучший вратарь в истории плей-офф НХЛ по проценту отражённых бросков

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Калгари Флэймз» дома одержал сухую победу над «Колорадо Эвеланш» — 4:0.

Вратарь «Калгари» Майк Смит был признан первой звездой матча. Он отразил 26 бросков, а также отметился голевой передачей на Мэттью Ткачака. Смит стал 12-м вратарём в истории НХЛ, чей перерыв между двумя матчами плей-офф составил как минимум 2500 дней.

При этом канадский голкипер является лучшим в истории плей-офф НХЛ по проценту отражённых бросков. В 20 матчах в Кубке Стэнли Майк отразил 94,7% бросков. В 2012 году он выступал за «Финикс Койотс», дошедший до финала конференции.

Второе место занимает Тим Томас (93,3%), тройку лучших замыкает Йонас Хиллер (93,0). В топ-5 также входят Брэйден Холтби и Крэйг Андерсон.