Гусев собирает чемоданы в Вегас. Реален ли его отъезд в НХЛ уже сейчас?

Никита Гусев может уже в этом сезоне уехать в НХЛ! Нет, понятно, что в следующем сезоне у нас есть все шансы увидеть талантливого форварда в форме «Вегаса», но чтобы уже сейчас! «Голден Найтс» уже стартовали в плей-офф, возможно ли, что они просто так возьмут и усилятся прямо по ходу Кубка Стэнли игроком без опыта игры в НХЛ? Похоже на бред, но такая информация появилась сегодня, и к ней стоит прислушаться. Или, по крайней мере, обсудить её.

Никита Гусев хочет покинуть СКА и сыграть за «Вегас» в плей-офф

В первоначальном источнике говорится о желании самого Никиты покинуть СКА раньше положенного срока, и рвануть в НХЛ. Гусева понять можно, он парень амбициозный, и в этом сезоне, очевидно, не наигрался. Да и не достиг той цели, которой хотел. Но взять и поменять команду и лигу в конце сезона очень непросто. Понятно, что в следующем сезоне Гусев точно отправится за океан, но сейчас для этой цели ему нужно преодолеть кучу препятствий и формальностей. Итак, такой вариант возможен при определённых раскладах, но вот что может помешать отъезду одного из самых ярких российских хоккеистов в НХЛ прямо сейчас.

Действующий контракт со СКА

Самое банальное и основное. Никита связан контрактными обязательствами с питерским клубом до 30 апреля. До этого времени он игрок СКА со всеми вытекающими – участвует в тренировочном процессе и уж точно не уезжает играть за «Вегас». Совсем недавно похожий случай в КХЛ был с Виталием Кравцовым из «Трактора». Тогда генеральный менеджер челябинцев Евгений Губарев рассказал, что клуб может отпустить игрока в НХЛ до окончания действующего контракта, но в таком случае потеряет права на него. СКА вряд ли это устраивает: если у Гусева не получится за океаном, и он вернётся в КХЛ до 28 лет, то питерцы наверняка захотят иметь приоритетное право на Никиту.

Р. Ротенберг — об отъезде Гусева в НХЛ: это враньё

На Гусева рассчитывают в сборной РоссииНа Гусева рассчитывают в сборной России

Мы прекрасно знаем, что Гусев – не простой хоккеист, а одна из главных надежд сборной России на чемпионате мира. СКА при других обстоятельствах, возможно, и пошёл бы навстречу хоккеисту, но статус базового клуба национальной команды вряд ли позволяет принимать такие решения. Будет очень странно, если Роман Ротенберг в качестве вице-президента СКА оставит без Гусева сборную России, главой штаба которой также является Роман Ротенберг.

Понятно, что даже если Гусев уедет сейчас в «Вегас», то далеко не факт, что «Голден Найтс» пройдут хотя бы один раунд плей-офф, и тогда Никита будет свободен к чемпионату мира. Но Гусев – пока не энхаэловский джокер, на него рассчитывают именно на тренировочном процессе в Новогорске и хотят планомерно наигрывать к Братиславе. Поездка в НХЛ с непонятным финалом может сорвать все планы сборной на своего, возможно, лучшего игрока, и договориться Никите с руководством будет очень трудно. Психануть и уехать тоже не получится – КХЛ и НХЛ уже давно уважают контракты друг друга.

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.

Гусеву нужна рабочая виза США

Никита никогда не играл за океаном, а значит, у него нет рабочей визы. Без неё невозможно подписать контракт с клубом НХЛ. Это не быстрый процесс, и даже учитывая форс-мажорность ситуации, пару-тройку дней на это придётся потратить. Даже если Гусев преодолеет все препятствия в России и начнёт оформлять визу, готова она, возможно, будет, когда «Вегас» уже закончит выступление в плей-офф.

У Гусева нет контракта в НХЛ

Даже если Никита договорится со СКА и сборной России, быстро оформит визу, а «Вегас» ещё будет продолжать биться за Кубок Стэнли, то Гусеву всё равно будет проблематично присоединиться к команде прямо по ходу плей-офф. Дело в том, что у хоккеиста, разумеется, нет действующего соглашения с «Голден Найтс», а подписать контракт только на плей-офф не получится, потому что договор засчитывается только по регулярке, и вся зарплата платится только за гладкое первенство. Впрочем, лазейка есть. Она заключается в том, что Гусев находится в резервном списке «Вегаса», куда входят игроки, подписанные, но играющие в другом месте, драфтованные и те, на кого у клуба есть права. На основании этого небольшой шанс сыграть за «Голден Найтс» в этом плей-офф у Никиты всё же имеется.

Но всё-таки вероятность отъезда Гусева очень маленькая. Для этого потребуется куча работы и нервов, а большого резона в срочном отъезде нет. «Вегас» с большой вероятностью вылетит из Кубка Стэнли уже после встречи с «Сан-Хосе» в первом раунде, и тогда все эти движения окажутся напрасными. Да и в любом случае, рискнёт ли во время плей-офф главный тренер «Голден Найтс» Жерар Галлан вводить в состав хоккеиста, никогда не игравшего на североамериканских площадках? В России Никита, безусловно, звезда, но в НХЛ он ещё ничего не добился.