«Северсталь» в сезоне-2019/20 перейдёт на площадку финского размера

Директор череповецкой «Северстали» Михаил Хорошков анонсировал переход домашней арены клуба на финский размер площадки в сезоне-2019/20.

«С грядущего сезона мы переходим на так называемый финский размер площадки — 28 метров в ширину. При этом с прицелом на будущее сделаем закладные под канадский вариант площадки — 26 метров», – приводит слова Хорошкова официальный «твиттер» череповецкого клуба.

По правилам Международной федерации хоккея (IIHF) стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров – позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов.