Кожевников: из-за океана вызваны те, кто наверняка усилит сборную России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение об игроках из-за океана, которые приглашены в сборную России для подготовки к чемпионату мира.

«На мой взгляд, из-за океана вызваны те ребята, кто наверняка усилит сборную России. Давайте по линиям.

Вратарь Александр Георгиев, судя по отзывам, в последнее время значительно прибавил и по праву считается одним из самых перспективных российских голикперов. В основе «Рейнджерс» он с прошлого сезона, в этом провёл за команду более 30 игр, статистика у него хорошая, как и у основного вратаря Хенрика Лундквиста.

По линии обороны из «Аризоны» вызвали Илью Любушкина, из «Филадельфии» Ивана Проворова, а из «Нью-Джерси» Егора Яковлева. Все трое являются молодыми игроками. В клубах Яковлеву и Любушкину не очень уж сильно доверяли, но тренеры сборной верят в них. Относительно Яковлева не лишним будет напомнить, что он постоянно привлекается в национальную сборную, становился олимпийским чемпионом, чемпионом мира. У Проворова заокеанский сезон получился хуже, чем прошлый, и его показатель полезности «-16» оставляет много вопросов. Но ценность Проворова в другом – он умеет играть против ведущих звеньев соперника. Это было в НХЛ, и подобный опыт очень важен для чемпионата мира. Это бесценный опыт.

Бесспорно, ключевой фигурой в нападении является Илья Ковальчук. Хоть и сезон у него получился тяжёлым, неудачным, уверен, что на чемпионате мира нашей сборной он поможет. Владислав Наместников — универсальный форвард, который может сыграть как в центре, так и на фланге. Может грамотно сыграть и в неравных составах. Артём Анисимов может одинаково эффективно сыграть и в обороне, и в атаке, правда, на прошлом мировом первенстве проявить себя он не смог. А сильные стороны Евгения Дадонова всем хорошо известны. По игре на пятачке он — один из лучших. В НХЛ он играет так же ярко и результативно, как и в СКА», — сказал Кожевников «Чемпионату».