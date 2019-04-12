Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» заключил новые контракты с Ильенко, Рафиковым и Черепановым

«Локомотив» заключил новые контракты с Ильенко, Рафиковым и Черепановым
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» продлил контракты с защитниками Рушаном Рафиковым, Никитой Черепановым и форвардом Артёмом Ильенко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракты с хоккеистами заключены на два года.

В нынешнем сезоне 22-летний Ильенко отметился 13 (3+10) очками в 54 матчах, а всего в КХЛ у него 26 (12+14) баллов в 135 встречах.

23-летний Рафиков в сезоне-2018/19 набрал 18 (7+11) очков в 59 играх, а всего в КХЛ на его счету 47 (9+38) баллов в 199 встречах.

В нынешнем чемпионате 23-летний Черепанов записал в актив 5 (2+3) баллов в 58 матчах, а всего в лиге у него 25 (6+19) очков в 200 играх.

Ранее ярославский клуб продлил контракт с клубным рекордсменом Стаффаном Кронваллем.

«Локомотив» продлил контракт с клубным рекордсменом Стаффаном Кронваллем
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент