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Хет-трик Денисенко помог «Локо» обыграть «Авто» в первом матче финала МХЛ

Хет-трик Денисенко помог «Локо» обыграть «Авто» в первом матче финала МХЛ
Хоккей / МХЛ

«Авто» встречался с «Локо» в первом матче серии финала Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Сетка плей-офф Молодёжной хоккейной лиги

Хозяева открыли счёт на 8-й минуте стараниями Дениса Еркина, а во втором периоде Илья Захаров удвоил преимущество «Авто». «Железнодорожники» сумели восстановить паритет до сирены на второй период благодаря двум результативным броскам Григория Денисенко. В третьем игровом отрезке Артур Каюмов вывел гостей вперёд, а затем Денисенко оформил хет-трик и установил окончательный счёт.

«Локо» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Екатеринбурге завтра, 13 апреля, после чего серия переедет в Ярославль.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
12 апреля 2019, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
2 : 4
1:0, 1:2, 0:2
Локо
Ярославль
1:0 – Еркин (Севостьянов) – 07:25 (5x5), 2:0 – Захаров (Тютяев, Фёдоров) – 28:37 (5x5), 2:1 – Денисенко (Денежкин) – 34:14 (5x5), 2:2 – Денисенко (Коваленко) – 37:08 (5x5), 2:3 – Каюмов (Коваленко) – 40:21 (5x5), 2:4 – Денисенко (Аноховский, Малышев) – 51:20 (5x5)
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