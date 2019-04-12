Хет-трик Денисенко помог «Локо» обыграть «Авто» в первом матче финала МХЛ

«Авто» встречался с «Локо» в первом матче серии финала Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

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Хозяева открыли счёт на 8-й минуте стараниями Дениса Еркина, а во втором периоде Илья Захаров удвоил преимущество «Авто». «Железнодорожники» сумели восстановить паритет до сирены на второй период благодаря двум результативным броскам Григория Денисенко. В третьем игровом отрезке Артур Каюмов вывел гостей вперёд, а затем Денисенко оформил хет-трик и установил окончательный счёт.



«Локо» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Екатеринбурге завтра, 13 апреля, после чего серия переедет в Ярославль.