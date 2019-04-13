Малкин вышел на 22-е место в истории НХЛ по передачам в плей-офф

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Питтсбург Пингвинз» на выезде играет с «Нью-Йорк Айлендерс». После второго периода ничейный счёт – 1:1. На экваторе матче защитник хозяев Эрик Гудбрансон отличился с передачи россиянина Евгения Малкина.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Это его 105-я результативная передача в плей-офф в карьере. По этому показателю он вышел на 22- место в истории лиги и на 11-е среди центральных нападающих. Лидером явялется Уэйн Гретцки с 260 пасами. Сергей Фёдоров (124) – восьмой.

В прошлой встрече Малкин вышел на 26-е место в истории по голам в плей-офф, обогнав Бобби Халла. У уроженца Магнитогорска 63 шайбы за карьеру. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.