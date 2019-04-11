Малкин вышел на 26-е место в истории по голам в плей-офф, обогнав Бобби Халла

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» дома в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» — 4:3. В составе гостей гол и результативная передача на счету россиянина Евгения Малкина. Это его 63-я шайба за карьеру в плей-офф. Уроженец Магнитогорска вышел на 26-е место в истории, обогнав легендарного Бобби Халла.

Места с 22-го по 25-е с 64 голами делят Иван Курнуайе, Петер Форсберг, Брайан Пропп и Бобби Смит. Лидером с 122 голами является Уэйн Гретцки.

Для Малкина это был 159-й матч в плей-офф в карьере. На его счету 167 очков – 63 гола и 104 результативные передачи. Уроженец Магнитогорска является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

Также на счету Малкина в прошедшей встрече показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и 64% выигранных вбрасываний за 18.53 на льду (3.26 – в большинстве).