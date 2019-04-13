Журналист из Канады — о выходке Кучерова: за похожий хит Кадри получил три матча

Канадский журналист Дэвид Паньотта прокомментировал поведение нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в конце второго матча серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5, 0-2). Российский форвард не совладал с эмоциями и толкнул на борт уже находящегося на льду защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару.

«Ох, ребята. Кадри в прошлом плей-офф получил за похожий хит три матча. НХЛ будет рассматривать этот эпизод», — написал Паньотта в «Твиттере».

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.