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Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», счёт в серии 0-2

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс», счёт в серии 0-2
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3.

Счёт на экваторе матча открыл Эрик Гудбрансон, но менее чем через три минуты Антони Бовиллье восстановил равновесие. Победу «островитянам» принёс Джордан Эберле. Их преимущество закрепил Джош Бэйли.

На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина результативная передача, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ и 4 силовых приёма за 17.50 на льду (2.52 — в большинстве). В этой встрече уроженец Магнитогорска вышел на 22-е место в истории НХЛ по передачам в плей-офф (105).

«Айлендерс» ведут в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Питтсбурге завтра, 14 апреля. Начало – 19:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
13 апреля 2019, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 1
0:0, 1:1, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Гудбрансон (Малкин) – 30:36 (5x5), 1:1 – Бовиллье (Барзал, Эберле) – 33:25 (5x5), 2:1 – Эберле (Барзал, Бойчак) – 47:54 (5x5), 3:1 – Бейли (Ли, Тэйвз) – 51:38 (5x4)
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