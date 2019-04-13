Хедман — скамейке «Коламбуса»: в том году вы вели — 2-0, и как всё закончилось?

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман напомнил хоккеистам «Коламбус Блю Джекетс» о неудаче в прошлогоднем плей-офф. Тогда «мундиры» потерпели поражение от «Вашингтон Кэпиталз», упустив в серии преимущество в две победы (2-4). Сейчас «Коламбус» лидирует в серии с «Тампа-Бэй» со счётом 2-0.



«В том году вы тоже вели — 2-0, и как всё закончилось?» — передаёт слова Хедмана североамериканский журналист Брэди Треттенеро в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом — 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.