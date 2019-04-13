Итоги дня в НХЛ для россиян: 17 минут штрафа Кучерова, 81,2% ОБ у Василевского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день этапа плей-офф, было сыграно четыре матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Сергей Бобровский отразил 95,8% бросков, лидеры «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров сыграли неудачно.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
Василевский
|«Коламбус»
«Тампа»
|23 из 24
22 из 27
|95,1
81,2
|5:1
1:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Панарин (н)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Малкин (н)
Барбашёв (н)
Тарасенко (н)
Куликов (з)
|«Коламбус»
«Тампа»
«Тампа»
«Питтсбург»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Виннипег»
|1+1
0
1+0
0+1
0+1
0
0
|0
-1
0
0
+1
0
0
|0
17
0
4
0
0
0
|4
3
5
2
1
6
1
|0
1
2
4
1
2
3
|18,27
20,36
16,54
17,50
11,38
18,03
13,44