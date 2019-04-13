Итоги дня в НХЛ для россиян: 17 минут штрафа Кучерова, 81,2% ОБ у Василевского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день этапа плей-офф, было сыграно четыре матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Сергей Бобровский отразил 95,8% бросков, лидеры «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров сыграли неудачно.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Бобровский



Василевский «Коламбус»



«Тампа» 23 из 24



22 из 27 95,1



81,2 5:1



1:5