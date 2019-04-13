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Итоги дня в НХЛ для россиян: 17 минут штрафа Кучерова, 81,2% ОБ у Василевского

Итоги дня в НХЛ для россиян: 17 минут штрафа Кучерова, 81,2% ОБ у Василевского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день этапа плей-офф, было сыграно четыре матча. В играх приняли участие девять российских хоккеистов. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, Сергей Бобровский отразил 95,8% бросков, лидеры «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров сыграли неудачно.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Василевский		«Коламбус»

«Тампа»		23 из 24

22 из 27		95,1

81,2		5:1

1:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Панарин (н)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Малкин (н)

Барбашёв (н)

Тарасенко (н)

Куликов (з)		«Коламбус»

«Тампа»

«Тампа»

«Питтсбург»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Виннипег»		1+1

0

1+0

0+1

0+1

0

0		0

-1

0

0

+1

0

0		0

17

0

4

0

0

0		4

3

5

2

1

6

1		0

1

2

4

1

2

3		18,27

20,36

16,54

17,50

11,38

18,03

13,44
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