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Молодёжная сборная России проиграла Финляндии

Молодёжная сборная России проиграла Финляндии
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России U20 провела третий, заключительный матч на Турнире четырёх наций в Пьештянах, уступив команде Финляндии (0:1 ОТ). Российская команда заняла на турнире второе место.

Несмотря на третий подряд игровой день, команды с ходу задали высокий темп. В ходе первого периода сборной России довелось обороняться в двойном меньшинстве. Соперники регулярно создавали трудности друг другу, но вратари до поры справлялись со всеми задачами.

Аналогичный розыгрыш «пять на три» достался сборной Финляндии уже в третьем периоде, однако слаженные действия российской обороны и вратаря Мифтахова не позволили открыть счёт. Перевес по броскам в пользу сборной России к окончанию третьего периода был более чем двойным: 33-15. Но выявить победителя в основное время не удалось, и команды приступили к овертайму в формате «3 на 3». Точный бросок на исходе второй минуты удался Патрику Сииканену.

Капитан Дмитрий Воронков был признан лучшим игроком матча в составе молодёжной сборной России. В составе сборной Финляндии — голкипер Яспер Патрикайнен.

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