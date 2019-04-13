Тротц: «Айлендерс» хорошо двигали ногами, был физический хоккей

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги второго матча серии с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).



«Ленер смотрелся отлично. Он сделал несколько сэйвов в нужное время. Порой бывает, что сэйвы приходят тогда, когда они уже не особо нужны. Но он сделал их сегодня крайне вовремя. Это было очень важно для нас.



Мы не выпадали из игры. Это был очень физический хоккей в исполнении обеих команд. Я считаю, что мы очень хорошо двигали ногами. Мы создавали возможности, и сумели ими воспользоваться. В команде нет ни одного человека, чьими действиями я был бы расстроен», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»