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Андрей Светлаков — автор первой шайбы финала Кубка Гагарина-2019

Андрей Светлаков — автор первой шайбы финала Кубка Гагарина-2019
Хоккей / КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков открыл счёт в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард». Форвард отметился голом на 120-й секунде после ошибки защитника «Авангарда» Максима Чудинова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

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