Андрей Светлаков — автор первой шайбы финала Кубка Гагарина-2019

Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков открыл счёт в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард». Форвард отметился голом на 120-й секунде после ошибки защитника «Авангарда» Максима Чудинова.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.