Уильямс: «Каролине» нужен Свечников, если она хочет продлить сезон

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением об игре нападающего Андрея Свечникова. В первом матче серии четвертьфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) россиянин отметился двумя результативными бросками.



«Перед игрой мы говорили, что на Андрея не надо давить. Пусть он играет спокойно. Получает удовольствие и радуется. В этом суть момента. Он нам нужен, если мы хотим продлить сезон», — приводит слова Уильямса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Второй номер драфта-2018 стал самым молодым игроком НХЛ за 22 года с двумя голами в одном матче плей-офф — он отличился в возрасте 19 лет и 16 дней. Дайнюс Зубрус в 1997 году сделал дубль в возрасте 18 лет и 329 дней.

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