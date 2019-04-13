Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Уильямс: «Каролине» нужен Свечников, если она хочет продлить сезон

Уильямс: «Каролине» нужен Свечников, если она хочет продлить сезон
Хоккей / НХЛ

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением об игре нападающего Андрея Свечникова. В первом матче серии четвертьфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) россиянин отметился двумя результативными бросками.

«Перед игрой мы говорили, что на Андрея не надо давить. Пусть он играет спокойно. Получает удовольствие и радуется. В этом суть момента. Он нам нужен, если мы хотим продлить сезон», — приводит слова Уильямса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Второй номер драфта-2018 стал самым молодым игроком НХЛ за 22 года с двумя голами в одном матче плей-офф — он отличился в возрасте 19 лет и 16 дней. Дайнюс Зубрус в 1997 году сделал дубль в возрасте 18 лет и 329 дней.

Бриндамор: Свечников не осознаёт масштаб происходящего, он просто играет
А. Свечников: дубль многое значит для меня, но «Каролина» проиграла
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент